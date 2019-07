Irmãos Cavalera vêm a Lisboa tocar dois álbuns históricos de Sepultura

O 1.º de Dezembro deste ano viverá, no Lisboa Ao Vivo, a restauração da parceria demoníaca entre os dois irmãos brasileiros. Vão tocar Beneath The Remains e Arise.

O projecto que reuniu Max e Iggor Cavalera depois de uma década desavindo, os Conspiracy Cavalera, vem ao Lisboa Ao Vivo para dar a ouvir dois clássicos dos Sepultura, a banda que fundaram em 1984 e da qual já nenhum deles faz parte: Beneath The Remains e Arise. O concerto único em Portugal está marcado para a noite de 1 de Dezembro.

Os irmãos fazem-se acompanhar pelo guitarrista Marc Rizzo (Soulfly) e Johny Chow (Stone Sour). O primeiro faz parte dos Conspiracy Cavalera desde o início, em 2007, quando Max e Iggor decidiram voltar a tocar juntos. Começaram por chamar-se Inflikted, nome que deu título ao primeiro álbum, lançado no ano seguinte. Desde então saíram mais três: Blunt Force Trauma (2011), Pandemonium (2014) e Psychosis (2017). Chow tem tido uma presença intermitente.

Em Lisboa, porém, vão dedicar-se à nostalgia, devolvendo os fãs à era dourada do thrash metal: assinalam os 30 anos de Beneath The Remains, considerado por diversas vezes um dos melhores discos do género, e seguindo caminho pela discografia dos Sepultura até ao álbum que lhes deu verdadeiro reconhecimento global – Arise (1991). Neste último, já se ouvem as influências da música industrial, do punk hardcore e do groove que viriam a ganhar espaço na banda em Chaos A.D. (1993) e Roots (1996), o último gravado com Max.

A banda decidiu despedir nessa altura a mulher do vocalista, que trabalhava como promotora da banda. Max saiu e formou os Soulfly. Os Sepultura substituíram-no por Derrick Green. Iggor deixou a formação em 2006, deixando o baixista Paulo Jr. como o único elemento fundador. O guitarrista Andreas Kisser está nos Sepultura desde 1987.

Os bilhetes para o concerto de Conspiracy Cavalera estarão à venda a partir das 10.00 desta sexta-feira, segundo a promotora, a House of Fun. Custarão 28€.

