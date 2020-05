Iron Maiden adiam concerto para 2021

A digressão Legacy of the Beast iria passar por Portugal a 23 de Julho. O concerto no Estádio Nacional, em Oeiras, foi adiado para 2021, anunciou a promotora esta quinta-feira.

Os britânicos Iron Maiden adiaram o concerto no Estádio Nacional, em Oeiras, para 21 de Junho de 2021. A notícia chega no mesmo dia em que o Governo anunciou a proibição da realização de todos os festivais de Verão até ao final de Setembro.

“É com pesar que anunciamos que, de acordo com as recomendações da Direcção-Geral da Saúde em resposta à pandemia do novo coronavírus, o concerto dos Iron Maiden inserido na digressão Legacy of the Beast e agendado para 23 de Julho de 2020, no Estádio Nacional, foi adiado para 21 de Junho de 2021”, esclarece em comunicado a promotora Prime Artists, que garante ainda que Within Temptation e Airbourne se mantêm no cartaz para o próximo ano.

Com preços entre os 60€ e os 75€, as entradas estão à venda em várias bilheteiras online, como a Blueticket. Os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos para a nova data.

