Isto é Partis: a arte de integração apresentada em vários espaços da Gulbenkian

Fazer parte e estar integrado – Isto é Partis. O evento regressa à Gulbenkian de sexta, 26, a domingo, 28, com uma programação cheia de workshops, espectáculos, conferências e documentários.

O Partis – Práticas Artísticas para a Inclusão Social é um programa de apoio a projectos que privilegiam a arte como um meio de intervenção social junto de crianças e jovens em risco, reclusos e ex-reclusos, imigrantes ou pessoas com deficiência.

Os trabalhos desenvolvidos pelos membros do projecto são agora apresentados em vários espaços dentro da Gulbenkian, e têm como ponto de partida, na sexta-feira, a conferência “Isto é Inclusão Social”.

O evento é de entrada livre, ainda que em algumas sessões seja necessário levantar bilhete.

A programação completa pode ser consultada no site da Gulbenkian, mas pode já contar com workshops de percussão, de arte participativa e de arte urbana, um concerto da orquestra britânica NonZeroSum Ensemble ou uma visita guiada ao projecto Pa-redes, dinamizada pelo Clube Intercultural Europeu e pelos moradores do Vale de Chelas aos murais de arte urbana e pontos estratégicos que moldam a identidade e memória comunitária do bairro.

Gulbenkian. Avenida de Berna, 45A. Sex-Dom. Entrada livre.

