Em Março, corra em Monsanto e plante uma árvore

No dia 18 de Março dê corda aos ténis e receba uma árvore em troca para plantar. A Xistarca organiza em Monsanto a 23.ª Corrida da Árvore, em parceria com a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM) e a Câmara Municipal de Lisboa.

A prova insere-se no circuito da sustentabilidade e, por isso, cada participante da corrida receberá uma árvore que deve depois plantar. Este será primeiro de quatro eventos com vertente ecológica associada com o cunho da Xistarca.

Mas atenção, se não tiver pedalada para correr pode simplesmente alinhar na caminhada. A Caminhada da Árvore, de 4 km, tem início às 10.05 na Alameda Keil do Amaral, em Monsanto, e se se inscrever até 18 de Fevereiro o custo é apenas de 5€. A corrida é de 10 km e parte às 10.00 da Estrada do Penedo (7€ até 18 de Fevereiro).

Se quiser entrar no espírito por completo pode comprar a t-shirt do evento feita com algodão orgânico — para reforçar a vertente sustentável — por 5€.

Pode inscrever-se aqui.

