Isto não é definitivamente um culto. Ou é? Whindersson Nunes regressa a Portugal

Depois de salas esgotadas em Lisboa e no Porto com Isso Não É Um Culto, em 2022 (espectáculo que viria a fazer parte do catálogo da Netflix no ano seguinte), Whindersson Nunes está de volta a Portugal com um novo especial de comédia, Isso Definitivamente Não é um Culto. O humorista e youtuber, uma das mais populares figuras do Brasil neste momento, vai actuar na Meo Arena a 9 de Maio, no Multiusos de Gondomar a 10 de Maio e, por fim, no Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira, no dia 11 do mesmo mês.

Nesta tour, Whindersson Nunes propõe-se a aprofundar, num espectáculo de stand-up, "o iminente fim do mundo, actualidades, redes sociais, religião e muito mais", sempre com ironia e sagacidade, antecipa a organização em comunicado. É por essa faceta, de humorista, que os portugueses melhor o conhecem, mas o artista brasileiro de 30 anos também feito música (sob o pseudónimo Lil Whind), cinema, televisão e até pugilismo. Começou em 2013 no YouTube, onde tem quase 45 milhões de seguidores (no Instagram são ainda mais).

Os bilhetes para Isso Definitivamente Não é um Culto estão à venda e custam entre 31,14€ e 64,43€ para Lisboa, entre 30,07€ e 59,06€ para Gondomar, e entre 35€ e 45€ para Albufeira.

