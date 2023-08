It Is What It Is desce ao Algarve para “mega sunset” em Vilamoura

It Is What It Is powered by Time Out

A grande migração estival em direcção ao Algarve já começou e esta sexta-feira, 4 de Agosto, há motivos redobrados para aproveitar as férias ao máximo. As festas It Is What It Is powered by Time Out, organismo autóctone de Lisboa, acompanha as mudanças de cenário impostas pelo Verão e propõe um “mega sunset” para abrir o fim-de-semana.

A localização já é conhecida: o Vilamoura Sky Valley. É aí que, entre as 19.00 e as 02.00, vai ser possível dançar ao som dos ritmos tribais de Francis Mercier, o produtor haitiano que fundou a Deep Root Records, e de Avö, produtor e compositor portuense. Conhecidos pela mistura de house e afro music que servem na pista, depois de cada um deles tocar o seu set, está reservado uma hora inteira de back-to-back DJing, com ambos em palco.

As festas It Is What It Is powered by Time Out são – já se sabe – inspiradas pelo Burning Man. E o pôr-do-sol é um momento para ficar na memória. Nessa altura, ainda antes de Mercier ou Avö, a música estará a cargo do DJ espanhol Kit Tech. É o madrileno quem vai impor o ambiente tropical da festa. Não vai querer atrasar-se (as portas abrem às 18.30).

Os bilhetes estão à venda e podem ser adquiridos aqui. Custam 25€ agora, e 30€ ou 35€ depois.

+ As discotecas históricas de Lisboa estão cheias e bem de saúde

+ Programa das festas para Agosto em Lisboa