Ivo Canelas regressa ao Estúdio Time Out no final de Setembro

O monólogo 'Todas As Coisas Maravilhosas', que cruza o teatro imersivo com o storytelling, volta a ser interpretado no Estúdio Time Out entre 30 Setembro e 18 de Outubro.

Vai ser o primeiro espectáculo do Estúdio Time Out desde a reabertura do Time Out Market, em Julho. Mas o popular monólogo Todas as Coisas Maravilhas, escrito por Duncan Macmillan e interpretado por Ivo Canelas, já não é uma estreia no mercado. Em cena para a sua terceira temporada, de 30 de Setembro a 18 de Outubro, a peça recorda a importância de reconhecermos e nos deslumbrarmos com as coisas que nos rodeiam.

O monólogo, escrito pelo britânico Duncan Macmillan, estreou-se pela primeira vez em 2013, no prestigiado Fringe Festival, e passou por diversos países em várias produções de sucesso antes de chegar a Portugal no final do ano passado, com a interpretação de Ivo Canelas no Estúdio Time Out, onde agora regressa.

Abordando de forma catártica temas fracturantes, como o suicídio e as crises existenciais, o protagonista é uma criança de sete anos que vai crescendo à frente do público, que terá oportunidade de participar com pequenos papéis distribuídos no momento, “numa arena em que todos são chamados a rir de perto com as amarguras do crescimento, em plena sintonia com uma extensa lista de coisas maravilhosas que nos mostram a felicidade de estarmos vivos”.

O preço dos bilhetes para esta produção da H2N, à venda na Ticketline, nos locais habituais e na bilheteira do Time Out Market, varia entre 14€ de quarta a quinta e 16€ de sexta a domingo. Antes, a 26 de Setembro, haverá uma sessão no Auditório Municipal Augusto Cabrita, no Barreiro. Os bilhetes, com valor único de 8€, também já estão disponíveis online.

Estúdio Time Out. Qua-Sáb 21.00. Dom 18.00. 14€-16€.

