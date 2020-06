Time Out Market reabre a 1 de Julho com novo horário, cashless e com reservas

Após mais de três meses com as portas encerradas, o Time Out Market, no Mercado da Ribeira, volta a abrir o food court a 1 de Julho. A reabertura vem acompanhada de novas medidas de higiene e segurança e da possibilidade de reserva de mesas.

“Pela nossa cidade e pela sua saúde: fique em casa!” – foi assim que, a 13 de Março, o Time Out Market (TOM) anunciou à cidade e a quem a vive a sua decisão de fechar temporariamente para fazer face ao esforço conjunto de combate à pandemia. Agora, é tempo de voltar a dar as boas-vindas a quem já foi feliz a comer nas mesas desta morada que reúne no mesmo espaço uma selecção dos melhores restaurantes da cidade, bares e espaços comerciais.

As mudanças impõem-se e começam logo pela lotação do espaço, que está agora reduzida para metade dos lugares sentados, sendo todas as entradas controladas assim como o número de pessoas que permanece dentro do mercado. As mesas, que dantes eram corridas, passam agora a ser mais pequenas e com distância entre elas. Foram também instaladas divisórias acrílicas.

As novas regras passam por haver apenas duas entradas e duas saídas que serão exclusivas em cada direcção, sendo que em cada entrada todas as pessoas, além de higienizarem as mãos, vão ter de passar os pés num tapete desinfectante e colocar a máscara – esta é obrigatória em todo o espaço, à excepção do momento em que o cliente estiver sentado à mesa.

Uma das grandes novidades é a possibilidade de reservar mesa (para um máximo de oito pessoas), havendo um número limitado de mesas disponíveis para o efeito. As reservas são feitas na loja Time Out, através do telefone (21 347 0391), sendo a permanência máxima de uma hora e meia (tolerância de 10 minutos).

Haverá um reforço e equipas especiais de limpeza e higienização do Mercado, havendo também mais de 40 dispensadores de higienização das mãos espalhados por todo o espaço. Os balcões de atendimento vão estar protegidos com acrílico e o TOM passará a ser também um espaço cashless, podendo apenas pagar com cartões (crédito ou débito) ou MBWay – quem só tiver dinheiro terá de o trocar por um cartão de pagamento na Time Out Shop.

O Time Out Market assume agora um novo horário, continuando aberto todos os dias da semana mas entre as 10.00 e as 23.00.

Mercado da Ribeira - Avenida 24 de Julho. Seg-Dom 10.00-23.00. 21 395 1274/ infolisboa@timeoutmarket.com.

