Já abriu o restaurante de Jamie Oliver em Lisboa

O Jamie’s Italian, restaurante de Jamie Oliver, já abriu no Príncipe Real. Este é o primeiro restaurante do famoso chef britânico em Portugal.

Foi sem aviso prévio que o restaurante abriu portas nesta sexta-feira para o jantar. Neste sábado à tarde, à porta do número 28, mesmo em frente ao jardim do Príncipe Real, já se notava a curiosidade de quem passava. Há os que espreitam pelas janelas e aqueles que entram para conseguir uma mesa. Se quer ser um dos primeiros a experimentar alguns dos pratos emblemáticos do Jamie’s Italian, o ideal é reservar mesa.

Passe pela página de Facebook do restaurante em Lisboa, que está activa já há uns dias, assim como o site, que fala numa oferta de pizzas artesanais, massas caseiras e outros pratos sazonais italianos, além de uma oferta de bebidas para lá das refeições, à semelhança do que acontece nos outros Jamie’s Italian.

À porta do restaurante, já é possível consultar a carta, que também não é muito diferente da oferta apresentada nos restaurantes do chef no Reino Unido. Os nomes dos pratos, aliás, estão todos em inglês (com a descrição em português).

Nas entradas, há, por exemplo, Crispy Squid, umas lulas fritas com chilli, alho e salsa, servidas com maionese de alho (7,75€). Não faltam também “as famosas tábuas” por 7,50€ (por pessoa) e que inclui uma variedade de entradas. “Esta é a razão pela qual adoro o antipasti: grandes tábuas para partilhar, umas entradas e uns petiscos para o pontapé de saída da sua refeição.” As palavras são de Jamie Oliver e podem ser lidas na carta.

Nas massas, feitas diariamente no restaurante, há várias opções: spaghetti nero com lulas fritas, mexilhões, polvo, alcaparras, chilli, anchovas, tomates e vinho branco (13,95€); tagliatelle com ragú de carne de vitela (11,95€); carbonara (10,95€) ou lasanha, com ragú de rabo de boi (13,95€).

Nas pizzas, destaque para a clássica Julietta (10,95€), conhecida por ser a favorita da mulher de Jamie Oliver, Jools Oliver. A pizza tem nos ingredientes tomates assados em cozedura lenta, manjericão, mozzarella de búfala e parmesão.

O restaurante, cuja decoração é semelhante aos restantes italianos de Jamie Oliver, tem três pisos e a equipa de cozinheiros é composta por portugueses e britânicos.

+ Cozinhar com cinco ingredientes ao estilo de Jamie Oliver

+ Todas as novidades de restaurantes para 2018