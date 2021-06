Já abriu o segundo Time Out Bar do Time Out Market Lisboa

O que é que pode ser melhor do que um bar de cocktails? Dois bares de cocktails com a assinatura Time Out.

Em Novembro de 2016 nascia o primeiro Time Out Bar no food hall do Time Out Market Lisboa. Um espaço que, como o próprio nome indica, tem como objectivo dar um “time out” a quem lá vai. E se aqui há um balcão onde os clientes se podem sentar e pedir um dos cocktails de assinatura da longa lista, no quiosque, o irmão mais novo que acaba de abrir mesmo no centro do food hall, o mesmo já não é possível. É que aqui o conceito é outro: pedir o seu cocktail e ir bebê-lo para a mesa, em boa companhia, que é como quem diz, com os pratos dos diferentes restaurantes que fazem parte do mercado.

©Luis Ferraz

A carta do quiosque é mais reduzida, mas tem espaço para todos os clássicos de assinatura do Time Out Bar, como o Lisboa Sour (toranja e bourbon), o Read Between the Wines (uma espécie de sangria de Inverno) ou o Honey Pot (vodka e sumo de maçã verde). Para quem não gosta de arriscar e prefere ir para os sabores mais conhecidos, há mojitos, margaritas e o Espresso Martini, entre outros.

E porque este quiosque funciona durante todo o horário em que o mercado está aberto, também há sumos naturais, mocktails e, muito brevemente, kombucha, para descobrir nesta extensão do Time Out Bar.

