Já circulam os novos autocarros eléctricos da Carris

A carreira eleita para estrear as novas viaturas é a 706, que liga Santa Apolónia ao Cais do Sodré e que passa pelo Rato, Marquês de Pombal ou Praça do Chile.

Foram esta quarta-feira percorridos os primeiros quilómetros do caminho que levará a Carris a uma total descarbonização até 2040. Fabricados pela empresa portuguesa Caetano Bus, do Grupo Salvador Caetano, os autocarros são 100% eléctricos, têm 12 metros de comprimento e capacidade para 71 passageiros: 36 lugares sentados, outros tantos de pé e mais um para pessoas com mobilidade reduzida que têm direito a uma rampa eléctrica para subirem a bordo.

As viaturas estão equipadas com baterias de última geração, o que permite a redução de custos em energia e manutenção. A autonomia dos novos autocarros é de 170km e o tempo de carregamento é de cinco horas.

Estes novos autocarros não emitem poluentes atmosféricos e são silenciosos, contribuindo também para a diminuição da poluição sonora na cidade. Segundo a Carris, “cada quilómetro percorrido com os novos autocarros elétricos evita a emissão de 1,5kg de CO2”.

Pode consultar o percurso da carreira 706 aqui.

