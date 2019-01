Já é possível treinar em mais de 20 ginásios em Lisboa só com uma subscrição online

Imagine um mapa da cidade com ginásios e estúdios desportivos assinalados como pontos de interesse. Agora imagine poder frequentá-los a todos com uma única inscrição. Chegou a Lisboa o Urban Sports Club, um novo conceito de clube desportivo digital, sem taxas de inscrição e sem fidelização de longo prazo. Aulas de yoga, parkour, escalada, pole dance, kickboxing ou padel estão à sua disposição, bastando para isso fazer check-in na aplicação na modalidade que mais lhe agrada e começar a treinar.

Não é um ginásio, não são dois, nem três. Por cá, já há mais de 20 parceiros e o objectivo é fazer crescer este número. Mas vamos por partes: se está com a pica toda em cumprir a resolução de Ano Novo “Ficar em forma” comece por descarregar a aplicação. A partir daqui só precisa de escolher entre as quatro subscrições disponíveis – sendo que o número de modalidades inseridas em seis categorias (Fitness, Yoga e Pilates, Natação e Desportos Aquáticos, Dança e Artes Marciais, Desportos de Equipa e Desportos com Raquete e Funcional e Crossfit) varia consoante o valor de cada subscrição.

A S permite um máximo de quatro check-ins por mês, ou seja, quatro aulas no parceiro à escolha, sendo que há menos parceiros aderentes a esta subscrição de 29€ por mês. As subscrições M, L e XL dão acesso ilimitado mensal a vários desportos, com valores de 59€, 99€ e 129€ respectivamente – o que varia é o número de parceiros para cada uma das assinaturas, dando a XL acesso a todos os parceiros do Urban Sports Club, além de ser a única com desportos aquáticos.

Cada check-in pode ser feito numa modalidade diferente.

A lista completa de espaços aderentes à plataforma pode consultá-la online. Mas entre os parceiros encontra, por exemplo, o Spot Real com parkour, a Pole Heart com pole dance, o Vertigo para escalada, o Foodprintz, o Aerial Yoga, o Jaya Aerial Lab, o Shift You – todos para a prática do yoga –, o Boarder Club Portugal para o surf, o Arena Fight Club, para artes marciais, o CrossFit Move e o XXI CrossFit para praticar crossfit ou o Rackets Pro, onde pode praticar ténis, padel ou squash. O treino é validado quando chega ao local escolhido através do check-in no recinto desportivo, feito através de um código QR.

Mas pode ainda ir mais longe com esta aplicação. Sendo uma plataforma internacional, a Urban Sports Club funciona nas outras cidades aderentes, com o mesmo pacote a que aderiu em Lisboa. Quer isto dizer que se vai viajar para cidades como Berlim (sede), Frankfurt, Paris ou Roma poderá frequentar aí os ginásios parceiros.

E tome nota: até 31 de Janeiro tem direito a 50% de desconto em qualquer uma das subscrições na primeira mensalidade (código promocional START19PT).

