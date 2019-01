Já é possível usar os transportes públicos e pagar depois

Esta terça-feira pode começar a ser diferente para alguns utilizadores nos transportes públicos de Lisboa. Há uma nova modalidade de pagamento do Cartão Lisboa VIVA, o VIVA Go, que permite aos utilizadores andar de transportes sem necessidade de carregamento prévio do título. O valor da viagem será debitado na conta bancária do titular, apenas e quando usar o cartão.

Seja passe ou zapping, o novo modelo pós-pago poderá ser usado em sete operadores aderentes: Carris, CP- Comboios de Portugal, Fertagus, Metropolitano de Lisboa, Metro Transportes do Sul, Transtejo e Softlusa.

E como é que funciona? Basta aderir numa Caixa Multibanco e associar o cartão bancário ao cartão de transporte Lisboa VIVA (tem de ser titular de um, claro). A partir daqui, é dar uso à modalidade. Saiba também que no mesmo cartão VIVA podem coexistir as modalidades habituais de passe e zapping carregados com este modelo VIVA Go – a funcionar como alternativa sempre que não existam contratos tarifários válidos no tempo pretendido.

O serviço VIVA Go do Lisboa VIVA é desenvolvido pela OTLIS - Operadores de Transportes da Região de Lisboa e pela SIBS, que gere os pagamentos multibanco. Em comunicado conjunto, lê-se que esta será uma funcionalidade que vai permitir a milhares de passageiros ocasionais “aceder aos transportes públicos sem terem que se preocupar em adquirir previamente um título de transporte, poupando tempo e ganhando em comodidade, pagando à medida da utilização”.

