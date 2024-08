Já é possível visitar o Convento dos Capuchos sem sair de casa

Depois dos palácios nacionais de Sintra, em 2020, e da Pena, em Fevereiro deste ano, é a vez do Convento dos Capuchos se tornar mais acessível e inclusivo, através de uma visita 360º, disponível online de forma gratuita, em inglês e português.

“Devido às suas características, o Convento dos Capuchos é um dos monumentos mais desafiantes ao nível da acessibilidade física, mas esta ferramenta digital vem aproximá-lo de todos os visitantes, incluindo dos que têm mobilidade condicionada, ainda que não lhes seja possível percorrê-lo presencialmente”, lê-se em comunicado da Parques de Sintra, que destaca a possibilidade de se utilizar óculos de realidade virtual, para tornar a experiência ainda mais imersiva.

Criada com imagens de alta resolução, especialmente captadas para este projecto, esta visita 360º permite explorar livremente todo o percurso expositivo, bem como a floresta envolvente e as recentes obras de restauro e requalificação de todo o património. A viagem começa no Terreiro das Cruzes e só se entra na cerca conventual depois de passarmos o Pórtico das Fragas, onde se tocava o sino para que o Frade Guardião, que era quem tinha consigo as chaves do convento, viesse abrir a porta.

Também conhecido como Convento da Cortiça (pela presença da matéria-prima nos revestimentos e na decoração), a construção da propriedade foi promovida por D. Álvaro de Castro (conselheiro do rei D. Sebastião), tendo recebido o nome de Convento de Santa Cruz da Serra de Sintra. Depois de 250 anos a servir como local de culto, a extinção das ordens religiosas em Portugal (1834) levou ao seu abandono, até este ser comprado pelo 2.º conde de Penamacor (1873), que o vendeu ao 1.º Visconde de Monserrate, Francis Cook. Mais tarde, em 1949, foi adquirido pelo Estado e, desde 2000, que está sob gestão da Parques de Sintra.

Se o quiser visitar presencialmente, o melhor é esperar: estão a decorrer vários trabalhos de conservação e restauro no Convento dos Capuchos, e o acesso a algumas zonas do monumento poderá estar limitado. O convento está aberto de segunda-feira a domingo, das 09.00 às 17.30, e os bilhetes custam entre 9€ e 29€.

