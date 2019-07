Já está disponível o Navegante Família para viagens mais em conta

Está disponível a opção familiar dos novos passes Navegante, uma revolução na mobilidade urbana que permite circular em toda a Área Metropolitana de Lisboa a preços bastante simpáticos.

A grande revolução nos preços dos transportes da Área Metropolitana de Lisboa começou a 1 de Abril. Depois do Navegante Metropolitano (40€/mês) e Navegante Municipal (30€/mês), chegou esta segunda-feira a versão familiar destas duas modalidades: o Navegante Metropolitano Família e o Navegante Municipal Família que permitem a cada agregado familiar pagar no máximo o valor de dois passes, independentemente do número de pessoas que compõem o agregado familiar.

Trocado por miúdos, o Navegante Metropolitano Família tem um custo mensal máximo de 80€ e permite aos membros do agregado familiar utilizar todos os operadores e linhas dos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa. O Navegante Municipal Família custa no máximo 60€ e permite a livre circulação em todos os operadores do concelho seleccionado.

Como o solicitar? Pode fazê-lo junto dos operadores de transporte, mas para saber quais os documentos necessários para a situação do seu agregado familiar (porque pode variar consoantes as características de cada agregado) é sugerido que entre em contacto com uma linha telefónica de apoio criada para o efeito: 21 011 8218 (Seg-Sex 09.00-19.00). Também pode tirar dúvidas nos portais www.aml.pt e www.portalviva.pt.

+ Até onde nos leva o novo passe Navegante?

+ Porto de Lisboa abre ao público os painéis de Almada Negreiros (e de graça)