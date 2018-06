Já há bilhetes para o concurso Miss Drag Lisboa 2018

Os bilhetes para a segunda edição do concurso Miss Drag Lisboa 2018, marcado para sábado, 15 de Setembro, no Estúdio Time Out Lisboa, no Time Out Market, já foram postos à venda.

Este ano, a eleição da Miss Drag alfacinha acontece numa sala maior, já que o ano passado muita gente ficou à porta da Galeria Zé dos Bois. Ainda assim, apresse-se porque os bilhetes devem esgotar e nesta primeira fase são mais baratos (8€ até 15 de Julho, 10€ depois).

“Inspirado nos clássicos concursos de misses, Miss Drag Lisboa tem como principal objectivo criar uma plataforma para novos talentos na arte do transformismo”, explica a organização.

A apresentadora volta a ser a luso-canadiana Miss Moço (personagem de Adam Moço) e Lola, Lexa BlacK, Cher No-Billz, Dama de Paus, Megan Fox, Imperatrisha, Miss Lane, Daphné Claire, Ivy Campbell, Lucy Jean, Zazu LaCroix e Valley Dation são as 12 concorrentes que disputam a coroa. O ano passado a vencedora foi Sylvia Koonz.

