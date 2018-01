Já há tema para a Grande Marcha de Lisboa de 2018

Doutor, fadista e agora musa. Vasco Santana volta às luzes da ribalta graças à escolha do tema para a Grande Marcha de Lisboa, que é transversal a todos os participantes: "Canção de Lisboa – Homenagem a Vasco Santana".

Todos irão dançar e cantar a composição vencedora do concurso anual para a Grande Marcha, num ano em que se assinalam os 120 anos do nascimento do artista português e 60 da sua morte.

A primeira Grande Marcha foi "Lá vai Lisboa", de Raul Ferrão e Norberto de Araújo, interpretada na edição de 1935 por Amália Rodrigues, apenas dois anos depois da estreia de A Canção de Lisboa, o filme de Cottinelli Telmo que o produtor Leonel Vieira adaptou em 2016 aos tempos modernos.

Os autores têm até 21 de Fevereiro para enviar as suas composições originais (letra e música) e a marcha vencedora garante um prémio de 5500€. Agora é pôr a criatividade a funcionar e consultar o regulamento disponível em www.egeac.pt.

+ Marchas Populares: conheça o alinhamento para 2018

+ Santos Populares. Lá vai Lisboa de outros tempos