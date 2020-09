Já há uma Cabine de Leitura de Arroios onde pode trocar livros

É inaugurada esta quarta-feira, 9 de Setembro, uma Cabine de Leitura no Campo Mártires da Pátria, uma pequena biblioteca onde é incentivada a leitura através da troca de livros.

Primeiro guardavam telefones, mas agora guardam livros. Lisboa já tem cabines de leitura em algumas freguesias, como Campo de Ourique ou o Areeiro, e chegou a vez de Arroios de juntar ao clube de leitura.

A inauguração acontece esta quarta-feira às 17.00, no Campo Mártires da Pátria, e dentro da micro biblioteca os leitores vão começar por encontrar doações da biblioteca do Goethe-Institut Portugal e da vizinha Biblioteca São Lázaro. A ideia é que esta seja uma biblioteca orgânica, ou seja, a própria comunidade é desafiada a deixar um livro sempre que levar um emprestado para ler em casa.

“O projecto da Cabine de Leitura nasce com a intenção de estimular o hábito de leitura e tornar o acesso a livros possível para todas as pessoas que vivem ou visitam Arroios, estreitando assim os laços comunitários e exercitando a cidadania com a partilha de livros, para uso de toda a comunidade”, explica a Junta de Freguesia de Arroios em comunicado.

Esta Cabine de Leitura nasceu de uma proposta vencedora do Orçamento Participativo da Junta de Freguesia de Arroios e tem como parceiros o Goethe-Institut Portugal e a Fundação Altice.

