Já há uma esplanada exclusiva para provar o take-away do Time Out Market Lisboa

A nova esplanada do Time Out Market Lisboa fica no Jardim da Praça Dom Luís I, onde se encontra o Quiosque do Cais.

Não nos cansamos de promover o verbo “esplanadar”, sobretudo no Verão, debaixo da melhor luz do mundo – a de Lisboa, claro está. A pensar nisso, já pode levantar o seu take-away no Time Out Market Lisboa e desfrutar de uma refeição ao ar livre na nova esplanada do Jardim da Praça Dom Luís I.

Para usufruir deste espaço temporário, onde se aplicam as mesmas regras de segurança e higiene do mercado, só tem de escolher como quer reconfortar o estômago e levantar a comida no restaurante seleccionado em regime de take-away.

Com cerca de 70 lugares, espalhados por mesas de piquenique e espreguiçadeiras, a esplanada está a funcionar todos os dias das 10.00 às 22.00, em exclusivo para os clientes do Time Out Market Lisboa e com o bónus de ter velas latinas para garantir o ensombramento nas horas de maior calor.

