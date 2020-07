Já imaginou a fachada do seu prédio transformada em jardim? Este concurso oferece-lhe as plantas

O projecto Varandas Verdes, inserido no festival Jardins Abertos, quer "pensar e criar uma cidade mais verde, mais colaborativa e comunitária". Ao longo do evento, que se realiza nos dias 18, 19, 25 e 26 de Julho, a equipa dos Jardins Abertos plantará, com o apoio de grupos de vizinhos, quatro fachadas na nossa capital.

A organização quer identificar comunidades de vizinhos, em diferentes zonas da cidade, que partilhem entre si o interesse pelas plantas. Depois vão ser escolhidas quatro fachadas da cidade para serem intervencionadas e se transformarem em selvas urbanas.

Quem tem um prédio com vizinhos amigáveis pode inscrever-se aqui, sendo necessário haver um coordenador (que é como quem diz um porta-voz) que partilhe também os contactos de todos os moradores e intervenientes para uma reunião virtual prévia para alinhar detalhes.

Durante a inscrição terá de enviar imagens do prédio e explicar quais as motivações e expectativas dos vizinhos ao verdejar o espaço, contando também a dinâmica daquela vizinhança.

Depois de escolhidas as fachadas, e de acordo com as normas de segurança e higiene impostas pela Direcção Geral da Saúde, os materiais (plantas, vasos ou substratos) são deixados à porta do prédio e cada vizinho fica encarregue da actividade de plantio com a ajuda, à distância, de técnicos e jardineiros. As intervenções são gratuitas e feitas com o apoio da Planta Livre.

Apesar de ainda faltar algum tempo para o início do festival, já existe uma Varanda Verde na cidade, na Rua de Ponta Delgada, que serviu de exemplo para a campanha dos Jardins Abertos deste ano. Pode espreitar o resultado aqui.

+ Leia aqui a revista Time Out Portugal desta semana

+ Os melhores parques e jardins em Lisboa

Share the story