Já pode alugar a casa de Harry Potter no Airbnb

A casa histórica em Lavenham, no Reino Unido, está disponível para reservas no Airbnb.

Quase que conseguimos ouvir a famosa música dos filmes da saga Harry Potter ao entrar em Lavenham, em Suffolk. Lar de inúmeras casas históricas e peculiares, é fácil perceber porque é que os produtores dos filmes escolheram este cenário para interpretar a vila mágica de Godric’s Hollow, a primeira casa do jovem feiticeiro.

Localizada perto do centro de Lavenham, a De Vere House foi cunhada de “local de nascimento de Harry Potter" depois de, juntamente com outros edifícios locais e alguns efeitos especiais, ter aparecido no penúltimo filme da saga, quando Harry e Hermione visitam Godric’s Hollow.

Construída em 1300 como uma cabana de caça para a abastada família De Vere, é agora um bed and breakfast disponível para reservas no Airbnb, onde os hóspedes podem esperar uma recepção calorosa, além de bolinhos, marshmallows e castanhas para torrar na fogueira.

Parte da fascinante história desta casa inclui uma estadia do rei Henrique VII e várias histórias de fantasmas. A decoração segue um tema histórico com armaduras, tectos com vigas e camas de dossel com toldos opulentos. Não deixe também de reparar no caçador esculpido na porta do século XV, tal como nas pinturas medievais na parede da sala de jantar.

Falando em comida, o pequeno-almoço é imbatível, com pão fresco, geleias caseiras, charcutaria dos talhos locais e todos os acompanhamentos que um pequeno-almoço inglês tem direito.

Potterhead ou não, este lugar encantador merece uma visita.

