Já pode alugar a vila da Princesa Diana da 6.ª temporada de 'The Crown'

A temporada final de The Crown já chegou – pelo menos a primeira metade – e, com ela, um pequeno batalhão de críticas fervorosas. Será a última temporada da série desrespeitosa para a memória de Diana? A Rainha fica mal servida com os ares de Ministério da Magia de Imelda Staunton? Será que a série se tornou um pesadelo sensacionalista destinado a provocar tanto monárquicos como republicanos?

Se é fã de The Crown, já devorou os novos episódios e só está à procura de escape ao debate sobre a última temporada – que certamente voltará a aquecer quando a segunda parte for lançada a 14 de Dezembro e William e Kate assumirem o centro das atenções –, podemos recomendar uma encantadora vila à beira-mar com vista para o Mediterrâneo.

Photograph: Airbnb

Bem-vindo ao Castelo Amarelo, uma enorme vila situada nos penhascos acima das águas cristalinas da ilha balear de Palma. Em termos de localização, é um autêntico achado da parte da Netflix, tendo em conta que Diana ficava regularmente nas proximidades de Puerto d'Andratx.

Photograph: Airbnb

A vila desempenha um papel importante no primeiro episódio da temporada final de The Crown, quando Mohamed Al-Fayed (Salim Dau) recebe a Princesa Diana (Elizabeth Debicki) para uma estadia (salte para perto dos 12 minutos para ver do que falamos).

O Castelo Amarelo, que tem sete quartos e dez (dez!) casas de banho, está disponível para alugar no Airbnb. As más notícias? São 4500 euros por noite. Se bem que inclui uma gruta privada e essas não são baratas.

