Taylor Sheridan volta a atacar com mais uma série (a sétima nos últimos três anos), agora acompanhado de Christian Wallace, o criador do podcast documental Boomtown, que inspira esta produção. O enredo anda em torno das “boomtowns” (cidades em desenvolvimento) do Oeste texano, onde se desenrola uma nova corrida ao ouro, mas o negro. Uma história sobre os bilionários selvagens do mundo das plataformas petrolíferas, com Billy Bob Thornton, Jon Hamm e Ali Larter no elenco.

SkyShowtime. Estreia a 20 de Novembro