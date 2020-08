Já pode descobrir novas marcas independentes através de uma única plataforma

Chama-se Baizik e reúne marcas independentes e “com propósito” para todos os públicos e faixas etárias. Lançada em Portugal na última sexta-feira, aspira ser “a sua primeira verdadeira experiência no mundo da slow fashion”.

“A plataforma, que vai conectar pessoas únicas a marcas únicas, chega agora a Portugal, para dar visibilidade a marcas independentes, construindo um ecossistema para que qualquer pessoa possa nutrir a sua auto-estima e amor próprio, em harmonia com o meio ambiente e com as economias locais”, lê-se em comunicado.

Wheat and Rose, Futah, Mustique, Imago e Joplins são exemplos das cerca de quatro dezenas de marcas já disponíveis e seleccionadas através da análise de vários parâmetros, incluindo da existência ou não de políticas de sustentabilidade.

O processo de compra decorre sem ter de sair da plataforma e as entregas em Portugal são sempre grátis, não havendo valor mínimo de encomenda. É ainda possível fazer devoluções até 14 dias.

