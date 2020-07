Já pode fazer compras no Continente através do Uber Eats

Sem filas, com entregas rápidas e horários de pedido das 09.00 às 22.00. A parceria entre o Continente e o Uber Eats já arrancou e, com ela, são mais de mil os produtos que podemos juntar ao carrinho: refeições prontas, frutas e legumes frescos, mercearia, cerveja, vinho, bebidas espirituosas, produtos de beleza, peixaria, talho, congelados, limpeza do lar ou produtos de higiene fazem parte da lista.

O serviço funciona da mesma forma que um pedido de comida de um restaurante na plataforma Uber Eats. Divide-se em várias categorias de produtos e é só ir acrescentando o que precisa ao carrinho. Uma vez confirmado, o pedido é recebido na loja pela equipa do Continente, antes de ser recolhido e entregue pelo parceiro de entrega. Há ainda outra vantagem, a exclusão do valor mínimo de pedido.

Em Lisboa, a parceria será feita através da loja Continente Bom Dia Acqua Roma. Mas o serviço está também disponível no Porto, na loja Continente Bom Dia da Avenida da Boavista, e no Algarve, a partir de segunda-feira, nas lojas Continente Portimão, Continente Modelo de Olhão, Lagos, Faro e Loulé.

Pedro Santos, director de e-commerce do Continente diz que a parceria significa "mais opções de compra para os nossos clientes e uma forma adicional de comodidade para encomendarem os seus produtos, entregues à sua porta". Já Mariana Ascenção, directora de comunicação da Uber em Portugal, diz-se orgulhosa "por lançar esta parceria com o Continente, esta que é a nossa primeira grande parceria com uma cadeia de supermercados em Portugal."

Para já, em Lisboa e no Porto, os utilizadores poderão fazer os seus pedidos entre as 9.00 e 22.00. Já no Algarve, o período horário será entre as 09.00 e 22.00.

