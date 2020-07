O melhor de Lisboa agora no mesmo saco. O Time Out Market Lisboa chegou à Glovo

Se já tínhamos os melhores chefs e restaurantes debaixo do mesmo tecto, agora queremos metê-los todos no mesmo saco e enviá-los para sua casa. Aos pratos, entenda-se.

Quantas vezes já teve discussões em casa sobre que comida encomendar? Há sempre um que quer sushi, outro que quer um bife e os miúdos gritam por pizza ou hambúrguer. Mas, a partir de agora, essas discussões vão acabar. O Time Out Market Lisboa juntou-se à Glovo e, num único pedido, pode juntar comida dos vários restaurantes do mercado em simultâneo. No mesmo saco pode vir uma mariscada da Azul, um bife do Café de São Bento, um prato do chef Alexandre Silva, uma caixa de gelado Davvero ou o Pudim do Abade, entre muitos outros.

Quando abriu portas em 2014, o Time Out Market Lisboa trouxe os melhores restaurantes, chefs e lojas da cidade para baixo do mesmo tecto: o do Mercado da Ribeira. Nesta fase tão estranha que todos vivemos e, apesar das mudanças no espaço com novas regras de higiene e segurança, o Time Out Market sabe que muitos lisboetas ainda não desconfinaram e continuam em casa. E como não quer que lhe falte nada, vai começar a levar-lhe alguns dos melhores pratos do mercado a casa ou ao trabalho.

Basta abrir a aplicação da Glovo e escolher entre as diferentes propostas destes restaurantes e chefs: Asian Lab, Bettina Corallo, Café de São Bento, Cozinha da Felicidade, Confraria, Croqueteria, Manteigaria – Pastéis de Nata, Gelato Davvero, Ground Burger, Time Out Bar, Alexandre Silva, Henrique Sá Pessoa, Marlene Vieira e Miguel Castro e Silva, Marisqueira Azul, Manteigaria Silva, Monte Mar, Nós é mais Bolos, O Pudim do Abade, a Recordação de Sintra, O Surf & Turf, O Prego da Peixaria, Tartine, Sea Me, A Vida Portuguesa e a ZeroZero.

