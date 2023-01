Já pode passar férias na Villa Tasca, uma das incríveis localizações de 'The White Lotus', em Itália

A primeira temporada da série The White Lotus (HBO) tinha como cenário um resort no Havai, mas na segunda volta de episódios mudou-se para Itália. The White Lotus é também o nome de uma cadeia de hotéis fictícia e, desta feita, decorre na Sicília, com as personagens instalados numa unidade que no mundo real é o San Domenico Palace, em Taormina, da cadeia Four Seasons.

Num dos primeiros episódios da segunda temporada, as personagens Daphne (Meghann Fahy) e Harper (Aubrey Plaza) ficam instaladas por uma noite noutro hotel. Trata-se da Villa Tasca, localizada entre Palermo e Monreale, um belo edifício do século XVI com 20 hectares de jardim. Esta vila de luxo chegou agora à plataforma Airbnb, onde é possível fazer uma reserva num dos quatro quartos disponíveis.

Originalmente construída como a casa de caça de Louiso di Balogna, Barão de Montefalco, possui uma majestosa arquitectura neoclássica, decorada a frescos, pavimentos de pedra polida, luxuosos candelabros, molduras douradas, armários de madeira esculpida, azulejos de mármore nas casas de banho e uma escadaria dupla que conduz os hóspedes ao andar principal.

A duração da estadia tem como limite mínimo três noites e o preço é bastante inacessível à maioria das pessoas, ficando ali acima dos cinco mil euros por noite. E por quarto.

©DR Villa Tasca

Escrita pelo norte-americano Mike White (Escola de Rock, Uma Vida Nova), The White Lotus tem dado que falar, não só por ter marcado o regresso de White à escrita, mas também pela prestação da actriz Jennifer Coolidge, que viu a sua carreira ganhar um novo fôlego – assim como um Globo de Ouro e um Emmy – graças ao papel de Tanya, a única personagem que passa da primeira para a segunda temporada.

A HBO já confirmou que a série vai regressar para uma terceira volta, e mais uma vez irá acompanhar um grupo diferente de hóspedes numa nova propriedade com o selo The White Lotus. Onde? Isso continua no segredo dos deuses.

+ ‘The Last of Us’ vale milhões e é a nova grande aposta da HBO Max

+ Mostra de cinema alemão celebra duas décadas com programa especial