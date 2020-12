Já pode trocar garrafas vazias por vales de desconto em Lisboa

Lisboa tem à disposição dos seus habitantes uma nova forma de reciclar que deverá estender-se a outras cidades do país nos próximos tempos. A iniciativa Bebidas + Circulares, um projecto da Águas Minerais e de Nascente de Portugal, da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição e da Associação Portuguesa das Bebidas Refrescantes Não Alcoólicas, em parceria com a câmara de Lisboa, pretende incentivar os cidadãos a devolverem as garrafas de plástico PET, de vidro e latas não reutilizáveis de bebidas em troca de um vale de pagamento ou donativo por cada depósito.

As máquinas de devolução estão agora disponíveis em 11 pontos da cidade, a maior parte junto a grandes superfícies comerciais. O Auchan das Amoreiras, o Continente do Restelo, da Alta do Lumiar, da Avenida Marechal Gomes da Costa, o Lidl da Penha de França, o El Corte Inglés do Restelo, o Pingo Doce da João Saraiva, em Alvalade, o da Graça, de Telheiras e dos Olivais, tal como o Mercado de Benfica, são os primeiros locais onde poderá testar o projecto pioneiro que espera recolher 2,5 milhões de embalagens no próximo ano – algo como 50 toneladas de plástico.

E como funciona, afinal, este sistema? Podem ser devolvidas apenas garrafas de bebidas em plástico PET – isto é, as dos refrigerantes comuns –, garrafas de vidro e latas de metal. As garrafas devem ser inseridas uma de cada vez, sem líquidos, e sem estarem espalmadas ou quebradas. Devem ter, sim, tampa e o rótulo ou o seu código de barras visível. Por cada garrafa até 0,5 litros recebe dois cêntimos; garrafas de meio litro até dois litros valem, por sua vez, cinco cêntimos.

Este valor é recebido no formato de um talão de donativo ou no de um talão de pagamento. Escolhendo a primeira opção, o valor do depósito reverte a favor da Associação Mais Proximidade Melhor Vida, que apoia população idosa em Lisboa, ou para a Ajuda de Berço (apenas na máquina instalada no Mercado de Benfica). Caso opte pelo talão de pagamento, poderá usar o valor do talão emitido em compras nas lojas do hipermercado onde este foi emitido.

O projecto está em funcionamento desde 25 de Novembro e prolonga-se durante um ano. Depois será avaliada a sua continuidade e a possível extensão a outros territórios.

