Já pode ver “o melhor pôr-do-sol da Europa” em live streaming

A Região de Turismo do Algarve e o município de Vila do Bispo estão a preparar-se para celebrar “o melhor pôr-do-sol da Europa”, com um mini-festival de música. O Sagres Sunset Shots, a decorrer entre 14 e 16 de Agosto, é um espectáculo solar acompanhado por concerto ao vivo e que dura apenas o tempo do ocaso, entre as 20.00 e as 21.00. Será transmitido para todo o mundo em live streaming.

“Que o pôr-do-sol em Sagres é único já muitos o sabem, pois atrai anualmente milhares de pessoas que se deslocam ao ponto mais sudoeste de Portugal para assistirem a um belo espetáculo da natureza que se prolonga apenas por alguns minutos”, escreve o Município de Vila do Bispo. “Este ano, pela primeira vez, este acontecimento vai ser partilhado com o mundo.”

O cartaz inclui Cuca Roseta e o DJ Christian F, com concerto marcado já para esta sexta-feira, 14; João Pedro Pais e o DJ Eddie Ferrer no sábado, 15; e Viviane e a banda Naomi & The Raposeira Dub Collective no domingo, 16. Todos estes concertos vão poder ser vistos online, nas páginas de Facebook do Visit Algarve, do Algarve Tourism, Visit Algarve ES e do Município de Vila do Bispo, mas também no canal de Youtube do Turismo do Algarve.

Para parecer que está mesmo lá, a organização vai utilizar três câmaras, incluindo um drone, que vai captar imagens dinâmicas dos concertos a partir do Forte do Beliche, no cabo de São Vicente, em Sagres. “Dadas as restrições actuais, este é um evento especialmente idealizado para ser vivido online, com transmissão em live streaming, pelo que, estamos certos, irá captar todo o encanto desta paisagem natural e surpreender quem se juntar a nós através das redes sociais”, acrescenta o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

Se está mais entusiasmado do que é capaz de admitir, não se preocupe: não é o único. Este novo festival também já é notícia lá fora. “Infelizmente, férias em Portugal estão actualmente fora dos planos para os britânicos, pois o FCO desaconselha todas as viagens ao país, excepto as essenciais. A boa notícia é que não terá de perder as vistas do pôr-do-sol, pois o Turismo do Algarve está a trazê-las até si com um novo live stream”, noticiou o jornal Mirror na quinta-feira, 12 de Agosto.

+ Os melhores sítios para ver o pôr-do-sol em Lisboa

Share the story