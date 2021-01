Já pode visitar o Museu da Farmácia através do Google Arts & Culture

O espólio do Museu da Farmácia, que divide a sua colecção entre as cidades do Porto e Lisboa, passou a estar disponível no Google Arts & Culture, uma plataforma sem fins lucrativos que permite visitas virtuais gratuitas por galerias e museus em todo o mundo.

Depois de espaços como o Museu Nacional de Arte Antiga, Palácio Nacional da Ajuda, Museu Colecção Berardo ou Museu Calouste Gulbenkian (entre muitos outros), é o Museu da Farmácia que apresenta a sua colecção, aqui dividida em três exposições online: Museu da Farmácia de Lisboa, Museu da Farmácia do Porto e Farmácias Históricas, “com peças de grande valor artístico, antropológico e científico”, diz o museu em comunicado. Exemplo disso são peças como um sarcófago egípcio ou um fato médico para protecção contra a peste negra, além de peças únicas com 40 milhões de anos e objectos como máscaras de curandeiros e feiticeiros de tribos africanas.

As portas do Museu da Farmácia encontram-se encerradas devido às limitações impostas pelo Estado de Emergência, mas além do Google Arts & Culture, também é possível fazer uma visita virtual com um guia em tempo real e por marcação prévia. Uma iniciativa que é feita através da plataforma de videoconferência Zoom, onde grupos de estudantes e também do público em geral podem fazer uma visita virtual de 45 a 60 minutos, ao longo de 5000 mil anos de história, desde os primórdios da farmácia à farmácia espacial. Mais informações aqui.

