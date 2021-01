O Som e a Fúria exibe longas no Vimeo

A produtora portuguesa O Som e a Fúria lança quinta-feira, dia 21, um novo serviço de Video on Demand (VoD) no seu canal no Vimeo, onde estarão disponíveis as longas-metragens do seu catálogo. Será lançado um novo filme todas as quintas-feiras, que poderá ser visto por 2,99 euros durante 48 horas. O primeiro título, hoje, é Tabu, de Miguel Gomes. No próximo dia 28, ficará disponível Volta à Terra, de João Pedro Plácido.

Entre outras, poderão ser vistas, até dia 27 de Maio, fitas como Cartas da Guerra, de Ivo M. Ferreira (18 de Fevereiro); Technoboss, de João Nicolau (25 de Fevereiro); Olmo e a Gaivota, de Petra Costa e Lea Gleb (4 de Março); Ruínas, de Manuel Mozos (dia 25 de Março); As Mil e Uma Noites, de Miguel Gomes (dia 1 de Abril); Mariphasa, de Sandro Aguilar (dia 15 de Abril); Zama, de Lucrecia Martel (dia 22 de Abril); ou El Dorado XXI, de Salomé Lamas (dia 13 de Maio).

Veja aqui a lista completa.

