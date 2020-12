Já pode visitar o Palácio Nacional de Sintra em 360º e sem sair de casa

A nova ferramenta de visita virtual em 360º foi anunciada esta terça-feira, 22 de Dezembro, pela Parques de Sintra. Totalmente gratuita, permite percorrer a totalidade do Palácio Nacional e dos seus jardins, bem como aprofundar conhecimentos sobre os espaços e principais objectos das colecções com recurso a conteúdos escritos e áudio.

“Este palácio torna-se, assim, mais próximo de todos os visitantes, ainda que não lhes seja possível percorrê-lo fisicamente”, lê-se em comunicado da Parques de Sintra, que relembra o facto de apenas 40% do edifício ser acessível a pessoas com mobilidade condicionada, apesar do esforço que a empresa tem empreendido para disponibilizar o acesso dos monumentos a uma maior diversidade de visitantes.

A experiência começa à porta do palácio e é possível ver também a paisagem em redor do monumento, assim como ficar a saber mais sobre outros marcos da vila, como a Casa dos Penedos, uma residência de Verão construída por volta de 1922 para uma família abastada de Lisboa, e a Torre do Relógio, cuja existência está documentada desde o século XV. Poderá ainda aprender um pouco sobre os elementos arquitectónicos presentes na fachada do próprio palácio, desde as janelas manuelinas e joaninas até ao pórtico.

Ao entrar no terreiro do palácio terá ainda mais pontos para explorar, tanto do edifício como do ambiente envolvente. Já no interior, pode não só explorar o edifício e as suas colecções como fazer a ampliação de pormenores, uma vez que foram captadas fotografias em alta definição e também a partir de pontos de vista privilegiados, como é fácil perceber pelas imagens do interior da Câmara em que o rei D. Afonso VI esteve preso, que apresenta uma perspectiva inacessível aos visitantes no local.

