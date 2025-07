Já provou o morango do amor? Saiba onde encontrá-lo em Lisboa (e arredores)

A febre estalou no Brasil e já atravessou o Atlântico. São morangos ao quadrado, com brigadeiro branco a envolver o fruto, finalizados com calda de açúcar. Dizemos-lhe onde pode prová-los.

Onde é que já vai o chocolate do Dubai... O último doce a conquistar o estatuto de viral nas redes sociais – primeiro no Brasil e agora também em Portugal – é o morango do amor. Este morango ao quadrado não poupa no açúcar. No centro, tem um morango fresco, que é depois envolvido em brigadeiro branco – "macio, amanteigado e levemente aveludado", como descreve a Time Out Rio de Janeiro. É finalizado com uma calda de açúcar com corante vermelho. Depois de seca, esta cobertura fica fina e estaladiça.

A pergunta que se impõe é apenas uma: onde é que pode encontrar estes doces apelativos fora do Instagram ou do TikTok? A provar que a moda já chegou a Portugal, algumas confeitarias e pequenos negócios já começaram a confeccionar e a vender o morango do amor. Carolina Sales, que abriu recentemente um segundo espaço, está a aceitar encomendas, mas também tem morangos já prontos para levar em ambas as lojas – Estoril e Oeiras. Custam 4€ (unidade) ou 4,50€, caso opte pela versão com pistáchio no interior, uma inovação face à receita original.

Quem também já anda a distribuir morangos do amor por aí é a página Delícias da Sol. Sol, a doceira de serviço, explica que a receita se trata de uma "adaptação de um doce nosso [brasileiro] chamado 'bala baiana', e inspirado também na 'maçã do amor'." Aceitam-se encomendas, que podem ser levantadas num pequeno espaço, na Rua do Conde de Redondo, 89, e também já é possível pedir via Glovo. Custam 4,50€.

Mais à mão de semear e com entregas em Lisboa e na Margem Sul está a Georgia Brigadeiros. Com espaços de venda no Colombo e no Ubbo, é mais um negócio que cedeu a esta moda repentina e se adaptou para responder rapidamente à tendência viral. Os morangos custam 5€, mas sai mais barato se comprar à meia dúzia – 27€.

Em Almada, é numa confeitaria brasileira (claro) que pode encontrar estes morangos luzidios. Falamos da D' de Doces, onde a decoração consegue ser bastante cor-de-rosa, mas estes doces conservam o vermelho vivo que os caracteriza. O preço é 4€ por unidade e estão também à venda no segundo espaço da marca, no RioSul Shopping.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp