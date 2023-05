Já são conhecidas as cinco vencedoras do Concurso Sardinhas 2023

Entre as 3267 propostas apresentadas, há cinco sardinhas vencedoras do Concurso Sardinhas. Quatro são portuguesas e uma é brasileira.

Do Concurso Sardinhas 2023 saíram vencedoras quatro sardinhas nacionais e uma internacional. O mote lançado para a edição deste ano – Abril, Sardinhas Mil – foi tomado à letra pelos 1593 autores, que apresentaram mais de 3000 propostas de 64 países. Do Bangladesh à Escócia, passando pelas Filipinas e pela Ucrânia, o júri da 13.ª edição do concurso, um conjunto dos trabalhadores da EGEAC, decidiu-se por quatro sardinhas de autores portugueses e uma de um autor brasileiro. Cada um receberá um prémio no valor de 1500€.

Where’s Kitty?, de Rita Martelo, foi inspirada na obra do ilustrador britânico Martin Handford, autor de Wally. Apresenta as festas de Lisboa, do Castelo ao Cais das Colunas, recheada de sardinhas. Em tom alegórico, ilustra a população diversificada da cidade a celebrar o Santo António. O pequeno gato preto Kitty não é fácil de encontrar por entre os balões, a cerveja, a música e a cor que caracterizam a época dos santos populares.

Já Luís Gil decidiu pegar no quadro The Son of Man, e torná-lo num Fernando Pessoa meets René Magritte. No lugar da maçã verde que tapa a cara do homem, encontramos uma sardinha, que substitui o nariz e o bigode de Fernando Pessoa, figura característica de Lisboa.

Para duas das sardinhas distinguidas, a inspiração veio da gastronomia. Eliza Borkowska viajou até ao Japão, e apresentou a Sardinha Sushi. A ilustração apresenta peças de sushi e dois pauzinhos vermelhos que tomam a forma do peixe mais bem conhecido dos portugueses. Marta Dias (Miss Coco da sorte) apostou em celebrar a cultura e memória do povo português, apresentando um arroz doce, decorado com canela, numa taça de barro. Um arroz-doce, faxavor convida-nos a aproveitar os prazeres simples da vida, como a comida, e a reconectar com as raízes do nosso país.

O brasileiro Tiago Távora Veras chegou ao pódio com a sardinha São Vicente. Ao ir buscar inspiração à arte portuguesa do século XV, ilustrou os painéis de São Vicente dentro da barriga de uma sardinha.

Durante o mês de Junho, as cinco sardinhas vencedoras serão expostas no interior dos autocarros lisboetas, numa parceria entre a EGEAC e a Carris.

