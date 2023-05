Os Santos em Santos começam mais cedo com um concerto de Toy

Ainda não estamos no mês dos arraiais, mas em Santos a festa começa já esta sexta-feira, com um concerto de Toy no Terrapleno de Santos, o mesmo espaço que foi o palco da popular Feira de Inverno. A música arranca às 22.30.

Nos Santos em Santos, vão ainda actuar nomes como Quim Barreiros, a 2 de Junho; Carapaus e Azeite Alho, dia 10; e Rosinha no dia 12. Também não vão faltar manjericos e as habituais bancas com comes e bebes, com os tradicionais petiscos da época, entre eles sardinhas, febras, caldo verde e caracóis.

O recinto está aberto todos os dias: de segunda a quinta-feira, domingos e feriados entre as 16.00 e a 01.00 e aos fins-de-semana das 16.00 às 02.00. No dia 12 de Junho, véspera de Santo António, as portas só fecham às 04.00.

Terrapleno de Santos (Junto ao Cais da Viscondessa). Vários horários. Entrada livre

