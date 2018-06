Já se conhece a programação do Teatro da Trindade para 2018/19

Desde o final de 2017 na direcção artística do Teatro da Trindade, Diogo Infante apresenta agora a temporada que aí vem. Agora sim: é tudo ao seu gosto.

Esta coisa de se apanhar as conversas a meio – o mesmo se pode dizer para filmes, séries, eventos – não é fácil. E foi mais ou menos a meio, em Dezembro, que Diogo Infante assumiu a posição de Inês de Medeiros, entretanto eleita Presidente da Câmara de Almada. Enquanto director artístico, conseguiu apenas vagamente, introduzir o seu dedo no que restava e resta da temporada.

Agora, com o anúncio da temporada de 2018/19 já não há dúvidas. Isto é a programação de Diogo Infante. Que abre com uma encenação de Fernando Gomes do texto do dramaturgo inglês Michael Frayn: A Pior Comédia do Mundo. O espectáculo, a decorrer na Sala Carmen Dolores, vai de 12 de Setembro de 2018 a 27 de Janeiro de 2019 (sendo que entre 29 de Outubro e 21 de Novembro este não se realiza) e conta no elenco com nomes como Elsa Galvão, José Pedro Gomes, Jorge Mourato ou Paula Só.

Já na Sala Estúdio, de 13 de Setembro a 7 de Outubro, Paulo Pinto encena Credores, de August Strindberg, com interpretação do próprio ao qual se juntam Ivo Canelas e Sofia Marques. Ainda em Outubro, de 17 desse mês a 25 de Novembro, Boa Noite Mãe é um texto de Marsha Norman com encenação e dramaturgia de Hélder Gamboa e interpretado por Ângela Pinto e Sylvie Dias.

De volta à Sala Carmen Dolores, de 8 a 18 de Novembro, temos a ópera Canção do Bandido, com música e direcção musical de Nuno Côrte-Real, libreto de Pedro Mexia e encenação de Ricardo Neves-Neves. Já em 2018, de 30 de Janeiro a 10 de Março, Martim Pedroso & Nova Companhia, a partir do universo literário de Marquês de Sade, criam Boudoir, uma peça que terá gente como Flávia Gusmão e Miguel Borges em palco, numa co-produção do Teatro da Trindade com a Nova Companhia.

Quanto ao próprio director artístico, que cedo manifestou a vontade de não ser um programador passivo e também encenar, fará Zoom, escrito por Donald Margulies, com João Reis, Sandra Faleiro, Sara Matos e Virgílio Castelo. Tudo para ver de 13 de Fevereiro a 31 de Março na Sala Carmen Dolores.

Por entre muitos outros espectáculos, fica ainda por mencionar uma co-produção do Teatro da Trindade com o Teatro do Vão. O Testamento de Maria tem direcção artística de Daniel Gorjão e Carla Galvão, com interpretação de Carla Galvão. Para ver 26 de Junho a 28 de Julho na Sala Estúdio.

