Já se conhecem os pelouros dos vereadores da Câmara de Lisboa

Carlos Moedas fica com as pastas do Ambiente, da Energia e das Alterações Climáticas. Anacoreta Correia fica com as Finanças. Diogo Moura com a Cultura.

O novo executivo da Câmara Municipal de Lisboa foi divulgado nesta quinta-feira, através de despacho do presidente da autarquia, Carlos Moedas. Todos os vereadores com pasta foram eleitos pela coligação Novos Tempos (que unia PSD, CDS-PP, MPT, PPM e Aliança), que venceu a coligação Mais Lisboa (PS e Livre), liderada por Fernando Medina, nas eleições autárquicas de 26 de Setembro. Moedas fica, como já tinha anunciado, com as pastas do Ambiente, da Energia e das Alterações Climáticas.

Todos os vereadores com pelouros acumulam duas ou mais pastas. O vice-presidente, António Anacoreta Correia (CDS-PP), fica com Finanças e Recursos Humanos, Gestão Patrimonial, Departamento Jurídico, e ligação à Assembleia Municipal de Lisboa e Coordenação Geral, segundo o despacho 166/P/2021. Maria Castro e Almeida fica com o Urbanismo, a Transparência e o Combate à Corrupção. Filipa Roseta, com a Habitação e as Obras Municipais. Já Laurinda Alves (independente) ocupar-se-á das pastas relativas aos Direitos Humanos e Sociais, à Cidadania, à Juventude, às Jornadas Mundiais da Juventude e à Saúde.

Os dois vereadores com um leque mais alargado de competências são Diogo Moura (CDS-PP) e Ângelo Pereira. O primeiro fica com Cultura, Economia e Inovação, Educação, Orçamento Participativo e Relação com as Juntas de Freguesia. O segundo, com Mobilidade, Transportes, Estrutura Verde, Desporto, Segurança e Socorro, Sistemas de Informação e Higiene Urbana.

Sem pelouro ficam os vereadores do PS e do Livre (João Paulo Saraiva, Rui Tavares, Paula Marques, Miguel Gaspar, Inês Drummond, Pedro Anastácio e Cátia Rosas); do PCP (João Ferreira e Ana Jara); e do Bloco de Esquerda (Beatriz Gomes Dias).

+ Leia, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana