Jamie Oliver vai abrir um segundo restaurante em Lisboa

A fachada já não deixa margem para dúvidas: o segundo restaurante de Jamie Oliver em Lisboa será uma pizzaria e vai abrir no Chiado, perto da Praça Luís de Camões, durante o mês de Setembro.

Ao contrário do que aconteceu com o Jamie’s Italian, no Príncipe Real, o segundo espaço com a marca do chef estrela britânico não estava nos planos de aberturas dos próximos meses. A surpresa foi destapada há dias, na Rua do Loreto, perto da Praça Luís Camões, do restaurante Sea Me ou da Manteigaria – chama-se apenas Pizzeria e a fachada colorida tem um retrato de Jamie Oliver, umas fotografias de umas pizzas e apenas a indicação de que “abre brevemente”.

A carta ainda não está fechada e ainda não há uma data fixa para a abertura deste espaço mas focar-se-á no universo das pizzas, confirmam os responsáveis de comunicação do novo espaço à Time Out.

A Pizzeria terá lugares sentados mas será um restaurante bem mais pequeno do que o Jamie’s Italian, um espaço com três pisos, dois terraços com vista para o Castelo e uma carta com um best of dos pratos italianos do chef.

O anúncio desta segunda abertura em Portugal chega depois de notícias que dão conta do fecho de mais de duas dezenas de espaços de Jamie Oliver no Reino Unido. Em Lisboa, pelo contrário, vai tudo de vento em popa – será que é desta que o chef visita Lisboa? Aguardamos a data de inauguração.

