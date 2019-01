Jamón Jamón: sandes bem recheadas com presunto para pegar e levar

Em terras de nuestros hermanos muitas são as montras com imponentes patas de presunto, de diferentes gamas, usadas para os bocadillos bem recheados ou para cones em versão snack para comer pelo caminho. Na Jamón Jamón, na Baixa, cultiva-se esta cultura espanhola.

A pequena loja, sem lugares sentados, mas com um chamativo letreiro vermelho e branco e a tal vitrine carregadinha de sandes, foi criada por Ana Casado e Isabel Sangil, duas madrilenas a viver em Lisboa há cerca de uma década. “A cultura das sandes em Espanha é muito forte. E cá os portugueses gostam muito de presunto também”, dizem. Foi só uma questão de arranjar espaço, perceber quais os pães que iriam funcionar e ter uma boa matéria-prima.

Fotografia: Inês Félix

O presunto é de porco preto, 100% ibérico, criado na Península Ibérica e curado em Espanha através de métodos criteriosos, da marca Fabeiro – na Jamón Jamón há um poster que explica direitinho como funcionam as denominações segundo a raça do porco (50% ibérico, 75% ou 100%, derivado da alimentação) ou segundo o rótulo.

Fotografia: Inês Félix

Há a gran reserva, uma baguete artesanal, a mais típica em Espanha, de tamanho grande (4,90€), uma versão em baguete simples (4,50€), em croissant folhado (2,90€) ou numa versão mais aportuguesada com o madeirense bolo do caco (4,90€). Existem versões minis e em cada um pode acrescentar molho de tomate natural e fios de azeite virgem extra ou barrar com manteiga antes de rechear com as fatias de jamón. Os menus sandes com bebida começam nos 3,90€. Em breve haverá também os cones para levar com presunto fatiado e picos, umas tostas.

Fotografia: Inês Félix

Para beber há tinto verano ou a cerveja artesanal La Virgen Jamonera (o nome é pura coincidência), uma amber ale de tom avermelhada. Mas também há vinho a copo bem português.

Rua dos Fanqueiros, 286 (Baixa). Seg-Sáb 09.00-21.00.

