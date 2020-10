Jantares Friendly Fire estão de regresso ao Chapitô à Mesa em Outubro

A terceira temporada dos jantares que se realizam às segundas-feiras na encosta do Castelo vão trazer a Lisboa convidados do Algarve, Alentejo e do Porto.

Depois da primeira e da segunda temporada, o ciclo de jantares Friendly Fire, que se realiza no Chapitô à Mesa, às segundas-feiras, está de regresso para mais uma edição a 12, 19 e 26 de Outubro.

Desta vez, os convidados são ‘gringos’, mas engane-se se pensa que vêm do estrangeiro. “De depreciativo não tem nada. Só arranjámos um nome catita para os nossos amigos de ‘outras bandas’. Nesta edição, o Chapitô à Mesa recebe o Algarve, o Alentejo e o Porto na cozinha mais comunitária das segundas-feiras em Lisboa”, escreve a organização numa publicação no Instagram.

A 12 de Outubro, Leandro Araújo do Cafezique, em Loulé, Rui Sequeira, do Alameda, em Faro e Ivo Mauricio, do Se7e Pedras, também na capital algarvia, são os convidados.

Na segunda data, a 19 de Outubro, é a vez de Filipe Ramalho do restaurante Torre de Palma, em Monforte, no Alentejo, Filipe Bilro, do Larau, em Estremoz e de Carlos Teixeira, do restaurante da Herdade do Esporão, em Reguengos de Monsaraz, rumarem até à capital.

Por fim, a 26 de Outubro, chegam os convidados do Norte. Ana Leoa, responsável pelo projecto Colher Torta, do Soundwich, no Porto, Pedro Braga, do Mito, no Porto, e João Pupo Lameiras dos restaurantes RO e Bacalhau, na Invicta, são os chefs convidados.

Os jantares, cuja ementa é anunciada na sexta-feira anterior, têm início às 18.00 e prolongam-se até às 23.00. É aconselhada a reserva de mesa.

