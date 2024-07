Jantares temáticos, música e tatuagens grátis. Assim será Agosto no IDB

Algumas coisas podem abrandar em Lisboa, durante o mês de Agosto, mas não o IDB Rooftop. Este terraço a oriente já divulgou a agenda para as próximas semanas e esta inclui jantares temáticos, com um gostinho a América Latina, aulas grátis, música e até tatuagens gratuitas.

O programa de festas arranca a 9 de Agosto, com um regresso dos sabores internacionais a esta grande esplanada, que além de um restaurante tem também um skatepark e muita arte urbana. A chef Angélica Cardenas serve um menu de inspiração colombiana, onde não faltarão as empanadas, as arepas e a tarta de tres leches. A mesma embaixadora da cozinha latino-americana regressa a 23 de Agosto para um dia dedicado às especialidades mexicanas, com espaço para tacos diversos (incluindo veganos) e nachos.

Ao longo de todo o mês, haverá DJ sets a animar as hostes, sempre às sextas e sábados, happy hour todas as quintas-feiras e ainda um menu de brunch especial aos domingos de manhã, cortesia do chef Dedé, um rosto da casa. Para os interessados em desporto e exercício físico, mantêm-se as aulas de patins e skate aos sábados, entre as 18.00 e as 19.00, bem como o treino funcional de corrida, aos domingos, no mesmo horário.

Para o dia 24 de Agosto, está agendado um workshop gratuito de pintura, para principiantes. No dia seguinte e também a custo zero, o terraço recebe uma aula de yoga.

A 29 de Agosto, a festa Bandida de Assalto anima a noite no IDB. Além de música, conte com tatuagens gratuitas – e olhe que são a sério, não são temporárias. Um dia depois, o quiz mensal está de regresso.

Praça José Queirós, 1 (Moscavide). Qui 12.00-21.00, Sex-Sáb 12.00-00.00, Dom 12.00-20.00. Entrada livre

