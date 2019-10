Jardim Botânico da Ajuda recebe o Outono em festa com workshops, visitas e exposições

O Jardim Botânico da Ajuda há muito que assinala as mudanças de estação com festas para toda a família. A XVII Festa de Outono acontece a 12 e 13 de Outubro com visitas guiadas, exposições de botânica, workshops e palestras.

Entre as 10.00 e as 18.00 destes dois dias não há descanso na agenda de actividades que o Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa preparou para dar as boas-vindas ao Outono. Para quem não conhece o espaço, o ideal será embarcar nas visitas guiadas pelo jardim que arrancam logo às 10.00, em ambos os dias e sob a temática da jardinagem, sendo que no sábado há uma outra para conhecer as próteas, às 14.00.

A festa foi pensada também para quem quer aprender em palestras e workshops para todas as idades. No dia 12, às 12.00, haverá uma palestra sobre as plantas e os alimentos trazidos pelos árabes, e no dia seguinte discutem-se questões sobre a origem das espécies verdes com o Consultório das Plantas. Ainda no dia 13, pode assistir a uma conversa sobre roseiras e os cuidados a ter (11.00) e uma palestra sobre o trabalho das abelhas e a sua contribuição para a biodiversidade, às 12.00.

No que diz respeito aos workshops, há uma lista jeitosa por onde escolher. O primeiro da programação acontece às 10.30 de dia 12 e é uma aula sobre linho e gangas, sendo que mais tarde há uma aula de culinária vegetariana (12.30), outra sobre reciclagem de tecidos (14.30). Para fechar o dia há um workshop dedicado às famílias que gostam de dançar com uma aula de danças árabes para pais e filhos (15.00).

No dia 13, há um workshop de tecelagem às 14.30, seguido por outro sobre pigmentos naturais e como utilizá-los (15.00). E se gosta de dar um jeito na decoração da casa, esteja atento à sessão de arranjos com cactos e suculentas (17.00).

Os mais pequenos não foram esquecidos e estão bem representados nesta Festa de Outono com workshops e até com a actuação do coro infantil Os Traquinas, no dia 12 às 16.00. Para os gaiatos há um workshop no primeiro dia que os ensina a cuidar da horta (11.30 e dia 13 às 10.30) e outro de heliografia (12.30). No dia 13, os mais novos também podem acompanhar o grupo de teatro infantil Animarte numa visita guiada pelos locais onde foi rodado o filme “Escola das Artes – o Filme”, às 16.00, sendo que o filme será projectado às 17.30.

Além de todas as actividades que lhe ocupam o fim-de-semana, a Festa de Outono conta com uma exposição de cactos e suculentas e outra de orquídeas e plantas carnívoras, para aqueles que gostam de explorar as espécies ao mais ínfimo pormenor. Não deixe de passar na feira de jardinagem e nas bancas de artesanato montadas no recinto.

Calçada da Ajuda. Dias 12 e 13 de Outubro 10.00-18.00. botanicoajuda@isa.ulisboa.pt. 2€ (as actividades requerem inscrição).

