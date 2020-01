Jardim Botânico Tropical reabre com street food e entrada grátis

Ano novo, vida nova: encerrado há um ano, o Jardim Botânico Tropical reabre este sábado. A Universidade de Lisboa faz a festa com dois dias de actividades para toda a família. A entrada é grátis e promete visitas guiadas, música, dança, desenho e street food.

O Jardim Botânico Tropical fechou para obras em Janeiro de 2019. Depois de uma intervenção paisagística e de património, está marcada a reabertura já para este sábado, 25 de Janeiro. O anúncio é feito pela Universidade de Lisboa, que assinala a data com um fim-de-semana de actividades grátis, desde visitas guiadas até espectáculos de dança e música.

A cerimónia oficial decorre no sábado, pelas 12.00, mas apenas para convidados. A abertura ao público acontece às 14.00. Seguem-se visitas à “Exposição do Mundo Português” e às “Plantas na minha comida” (14.30), antes do espectáculo “Dança do Leão”, às 15.30.

No domingo, 26 de Janeiro, há mais três visitas guiadas: “Plantas do Jardim Botânico Tropical e seus habitats naturais” (11.00), “Jardim Renascentista” (12.00) e “As plantas do Jardim Botânico Tropical, onde a ciência se concilia com a arte” (14.30). Mais tarde, por volta das 15.30, Manuel Ferreira promete um concerto de guitarra portuguesa.

Durante o fim-de-semana (a partir das 14.00 no sábado e das 10.00 no domingo), poderá contar ainda com um mercado do mundo, castanhas assadas e street food. Terá também a oportunidade de se juntar aos “Garden Sketchers”: basta levar um caderno, lápis e vontade de desenhar o que o rodeia. O evento termina às 17.00.

Jardim Botânico Tropical. Largo dos Jerónimos (Belém). Sáb 14.00-17.00 e Dom 10.00-17.00. Grátis.

