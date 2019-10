Jardim da Estrela despede-se dos dias longos com uma festa até os portões fecharem

Comece a treinar a coreografia para fazer um brilharete em mais uma festa de final de tarde. O Disque Disse vai despedir-se das sessões de Verão esta sexta-feira, com muita música para dançar até ao fecho das portas do Jardim da Estrela. O warm-up da pista será feito por Natália Portilho e a partir das 19.00 a cabine estará entregue a Helena Guedes e Jungle Júlia.

Os dias estão mais frios e a ficar cada vez mais curtos: a mudança de hora acontece já este domingo. Mas há cura para a “depressão invernal” que se começa a fazer sentir: o Disque Disse convida-o a receber o Outono de braços abertos e com “girl power” vindo do Norte do país. A festa está marcada para esta sexta-feira, 25 de Outubro, a partir das 18.00, no BANANACAFE, do Jardim da Estrela.

Depois do warm-up por Natália Portilho, as DJ’s convidadas prometem manter o groove a circular na pista. Jungle Júlia, que marcou presença na primeira edição deste evento, irá servir clássicos do disco, soul e r&b, algum hip-hop old school e muito funk brasileiro, do verdadeiro.

Com entrada livre, é para abanar o capacete até às 23.00, sem se esquecer da happy hour, das 18.00 às 19.00: na compra, de duas cervejas, imperial ou caneca, a terceira é oferecida. O melhor é que nem sequer vai ter se preocupar com o ambiente: os copos são ecológicos para que seja possível cuidar e preservar o jardim.

Jardim da Estrela. Sex 18.00-23.00. Entrada livre.

