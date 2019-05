Jardim das Amoreiras transforma-se num parque de diversões para o Dia da Criança

No Dia da Criança, a Junta de Freguesia de Santo António convida as famílias a passar uma tarde no Jardim das Amoreiras, entre pinturas faciais, trampolins e um oceano de bolas. A entrada é livre.

O Dia da Criança, a aproximar-se cada vez mais, coincide com o início das Festas de Lisboa e da época balnear, mas tem direito a comemorações próprias, com festas à altura. No próximo sábado, entre as 13.00 e as 18.00, o Jardim das Amoreiras transforma-se num parque de diversões com treze áreas distintas, sem esquecer propostas frescas, como gelados, para repor as energias e controlar a temperatura.

Além de trampolins para maiores de quatro anos e de um oceano de bolas, este para petizes até aos oito, o programa contempla ainda jogos tradicionais, ateliers de pintura de azulejos e t-shirts, zoo cars (carros em forma de animais, muito comuns em centros comerciais) e um conjunto de insufláveis, desde uma floresta mágica para os mais pequenos até um bootcamp (uma espécie de campo de batalha) para maiores de dez anos.

Se ficar com vontade de petiscar, há gelados, mas também pipocas e algodão doce, tal como num verdadeiro parque de diversões.

