Jardim do Campo Grande ganha novo nome: Mário Soares

Abril tornou-se motivo de festa na cidade e já marcha o programa desenhado pela EGEAC até ao final do mês. À margem dos eventos, a 25 de Abril será feita uma revolução na toponímia de Lisboa.

A zona norte do Jardim do Campo Grande foi requalificada em 2013 e daí nasceu o primeiro recinto de recreio canino de Lisboa, um lago remodelado, um novo sistema de rega ou equipamento urbano que torna os passeios no jardim mais convidativos. O ano passado foi a vez da inauguração do edifício do Caleidoscópio, hoje um centro de estudo da Universidade de Lisboa. Faltava a conclusão do projecto da zona sul que inclui a plantação de mais de 100 novas árvores, um sistema de iluminação nocturno, pavimentos permeáveis, novos bancos e papeleiras e, à semelhança da zona Norte, a instalação de equipamento lúdico sobre a temática do conhecimento matemático (como a Curva Loxodrómica de Pedro Nunes). E desde ontem que há data de inauguração.

Em entrevista ao Diário de Notícias, Fernando Medina revelou não só a data de apresentação da nova cara do jardim, mas também um novo baptismo: a partir de 25 de Abril o Jardim do Campo Grande passará a ser oficialmente chamado de Jardim Mário Soares, uma escolha que passa muito por Mário Soares ter vivido no Campo Grande, onde tinha por hábito dar os seus passeios.

A cerimónia ainda está a ser afinada com a família do antigo presidente da República, mas contará com a presença de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa.

