Jardim do Torel termina a semana com um sunset tropical

O Surreal Tropical, já na sua quarta edição, regressa agora em formato ao ar livre. Há música ao vivo para animar o final de tarde, bater o pé e abanar a anca no Jardim do Torel, um dos miradouros mais emblemáticos da cidade.

A festa, que se quer tropical, acontece a 31 de Maio, entre as 18.00 e as 22.00, no Jardim do Torel. Se já está com vontade de dançar de copo na mão, saiba que poderá ouvir Tributo 100 Anos de Samba e Marie, dois projectos de música brasileira.

Não se esqueça de marcar na agenda e começar a pensar em sambar com vista para a cidade. O tributo, concebido pela portuguesa Daniela Mendes, promete clássicos da canção brasileira, celebrando nomes como Noel Rosa, Cartola, Dona Ivone Lara e Martinho da Vila. Já Marie, uma das caras por detrás do Anjos70 em Lisboa, apresentará um DJ set recheado de música étnica, inspirada na América Latina, África e até Índia.

O Bananacafe estará a cargo de servir as bebidas, pela primeira vez em copos reutilizáveis. Terá de pagar uma caução mas será devolvida depois de entregar o copo, à semelhança do que acontece em iniciativas como a Noite Limpa.

