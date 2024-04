O Parque das Palhotas, no Jardim Zoológico de Lisboa, vai acolher uma exposição de orquídeas entre os dias 5 e 7 de Abril. O evento é organizado pelo Clube dos Orquidófilos de Portugal e pensado sobretudo para amantes de plantas e jardinagem.

A abertura está marcada para esta sexta-feira, dia 5, pelas 16.00, mas a programação paralela – que inclui desde palestras e demonstrações de cultivo até sessões de desenho, pintura e colagens – só acontece no sábado e no domingo, 6 e 7 de Abril, respectivamente.

Entre as actividades previstas, destacam-se as palestras gratuitas, com duração de 30 a 45 minutos, que vão decorrer entre as 11.00 e as 16.00, na casa de madeira ao longo do espaço de exposição. Digna de nota é também a apresentação do livro de Jorge Freixial Plantas Áreas e Outras Bromélias, que está marcada para sábado, às 15.00.

No sábado, também se vai realizar o X Sketchus Botanicus, com sessões de desenho, pintura e colagens de orquídeas, das 10.00 às 13.00 e das 14.30 às 17.30. Mas, atenção, há um limite de 20 participantes por sessão. O melhor é reservar lugar, inscrevendo-se através deste formulário online.

Como é habitual, este evento contará com a presença de vendedores de orquídeas nacionais e estrangeiros, vendas de bromélias, tillandsias, plantas suculentas e artesanato ligado às plantas. A entrada tem um custo de 3€ para todas as pessoas com mais de 16 anos.

Jardim Zoológico de Lisboa. 5-7 Abr, Sex 16.00-19.00, Sáb 10.00-19.00 e Dom 10.00-18.00. 3€ (grátis para menores de 16)

