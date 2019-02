Jardim Zoológico em flor com exposição de orquídeas

Exposição Internacional de Orquídeas de Lisboa, no Jardim Zoológico, antecipa a chegada da Primavera. O evento – a decorrer de 1 a 3 de Março – conta com um vasto programa de actividades, incluindo palestras temáticas e demonstrações práticas de cultivo.

O Jardim Zoológico transforma-se, pelo quarto ano consecutivo, num dos lugares mais floridos de Lisboa. Para a edição deste ano, a exposição do Clube dos Orquidófilos de Portugal é dedicada à Vanilla, "orquídea baunilha" responsável pelo aroma e sabor a baunilha, usada em bolos, sobremesas, perfumes e na aromaterapia.

Durante três dias, os visitantes vão poder saber tudo sobre a história, cultivo e produção de uma das especiarias mais conhecidas do mundo. Nativa do México, hoje em dia existem três cultivares principais de baunilha, todos obtidos de uma espécie encontrada na Mesoamérica (América Central). A maior parte da produção global é da variedade Vanilla planifolia, produzida numa pequena região de Madagáscar e na Indonésia.

Como é habitual, este evento contará com a presença de vendedores de orquídeas nacionais e estrangeiros, vendas de bromélias, tillandsias, plantas suculentas e artesanato ligado às plantas. A exposição principal irá decorrer no salão de festas (antigo Bingo), a cerca de 50 metros da entrada principal do Jardim Zoológico, enquanto as palestras terão lugar na cave.

As palestras – sete ao todo – estão marcadas para o sábado, 2 de Março, das 11.00 às 16.00, a começar pelo “Cultivo de Orquídeas em Terrário” (11.00). Destaca-se ainda, por exemplo, o “Cultivo de Vandas” (12.00), “Fertilização e Tratamentos em Orquídeas” (14.00) e “A Orquídea Baunilha” (14.30).

No domingo, estão programadas duas demonstrações de cultivo: “Cultivo e Reenvasamento de Phalaenopsis e Cymbidium” (11.00) e “Miniaturas, cultivo em vaso ou montagens" (15.00). Às 17.00, decorre a cerimónia de entrega de prémios do concurso de melhores exemplares de várias espécies de orquídeas: Melhor Apresentação de Orquídeas, Melhor Orquídea Espécie, Melhor Orquídea Híbrido, Melhor Micro-orquídea, A Escolha do Público e Menções Honrosas.

A abertura da exposição está marcada para 1 de Março, às 17.00, com fecho às 20.00. No sábado e no domingo, poderá planear uma visita a partir das 10.00 até às 19.00 e 18.00, respectivamente. O bilhete tem um custo de 2,50€, para visitantes com mais de 15 anos. A entrada é gratuita para os sócios do Clube dos Orquidófilos de Portugal.

+ Os melhores sítios para comprar plantas em Lisboa