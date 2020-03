Jardim Zoológico leva o mundo animal até casa de forma virtual

Pode continuar a acompanhar o mundo animal através da internet. Há conversas sobre biodiversidade, vídeos de animais e actividades para crianças.

O Jardim Zoológico de Lisboa encerrou portas devido à pandemia, mas continua a convidar todos os visitantes a descobrirem a vida animal a partir das suas casas. Graças à tecnologia, podemos entrar num mundo vasto de conhecimento. A conta de Youtube, o site e o blogue oficial do Zoo são os canais por onde os visitantes poderão descobrir novas informações sobre os habitantes deste espaço da cidade.

Às terças-feiras, o canal de Youtube terá vídeos sobre animais e plantas de todos os continentes; o blogue, por sua vez, continuará a ser actualizado com notícias sobre o mundo animal; e o site manterá uma agenda actualizada das actividades online da Arca de Noé Lisboeta.

O “Encontro com o Biólogo”, que tem início esta quinta-feira, é uma dessas primeiras actividades, que se realizarão todas as quinta e sábados, até 11 de Abril, às 11.00, com uma duração de 40 minutos. Nestas conversas, que se realizam na plataforma Zoom, serão abordados temas relacionados com a conservação e a biodiversidade. Para participar, basta aceder ao link da sessão no horário agendado.

Durante as férias da Páscoa, o Jardim Zoológico terá também o seu habitual ATL, mas de forma virtual, levando até casa actividades lúdico-pedagógicas, para crianças e adolescentes, dos três aos 16 anos.

